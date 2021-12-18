Ученые рассказали о влиянии сострадания к себе на здоровье

Доброта и сочувствие к себе важны не только для устойчивой психики, но и для здоровья сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета США.

«Многие исследования были сосредоточены на изучении того, как стресс и другие негативные факторы влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, но воздействие на сердце позитивных факторов, таких как самосострадание, практически не изучалось», — рассказала автор исследования доктор Ребекка Терстон, слова которой приводит Medicalxpress.

Для своего исследования специалисты отобрали 200 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. Они заполнили анкету, где рассказали, как заботятся о своем психологическом и физическом здоровье, после чего им провели диагностическое ультразвуковое исследование сонной артерии.

Исследование показало, что те женщины, у которых значения по шкале самосострадания были выше, имели более тонкие стенки артерии, а атеросклеротических бляшек у них образовывалось меньше.

«Наши данные подчеркивают важность проявления доброты и сострадания к самому себе. Сейчас все переживают довольно стрессовые времена, но сочувствие к себе может поддержать ваше психическое и физическое здоровье», — подытожила доктор Терстон.

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