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Врач рассказал о влиянии вспышек на Солнце на здоровье

Терапевт Лишин рассказал о влиянии вспышек на Солнце на здоровье
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Из-за сильных вспышек на Солнце люди могут чувствовать резкое ухудшение самочувствия. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал терапевт Виктор Лишин.

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По словам специалиста, в группе риска находятся люди с гипертонией, имеющие проблемы с сосудами и страдающие нарушениями свертываемости крови.

«Магнитные бури влияют на гипертоников, потому что повышают давление и влияют на густоту крови. В группе риска пациенты с тромбофилией (склонность к формированию тромбов). Дискомфорт могут испытать люди, у которых проблемы с сосудами: холестериновые бляшки, кальциноз сосудов (отложение солей кальция в мягких тканях), атеросклеротические изменения в сосудах», — приводит портал «Ридус» слова Лишина.

Эксперт отметил, что во время вспышек на Солнце у людей зачастую болят голова, суставы, происходят перебои в работе сердца, ухудшается сон. Для того чтобы снизить последствия для здоровья от данного явления, нужно стараться вести здоровый образ жизни, исключить из рациона острое, жареное, копченое, соленое, сладкое, добавил врач.

Лишин подчеркнул, людям из категории риска необходимо высыпаться, а также меньше работать.

Накануне Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН сообщила, что на Солнце четвертый день подряд наблюдается череда вспышек. Индекс активности светила был поднят до «оранжевого» уровня, отметили в институте.

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