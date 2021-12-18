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В раде предрекли Зеленскому судьбу Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны, как сделал экс-глава государства Петр Порошенко. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

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«Сейчас все должны подумать, и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось и такая же картина абсолютно не исключена», — заявил политик 18 декабря в эфире канала «НАШ».

Таким образом он прокомментировал тот факт, что днем ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) пыталось вручить Порошенко повестку о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал, а после покинул страну.

17 декабря сообщалось, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Сообщалось, что во вторник, 21 декабря, в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия–Украина–НАТО», на которую его пригласил сенат, верхняя палата польского парламента. Там бывший президент Украины встретится с некими представителями политических кругов Польши, рассказали в «Европейской солидарности».

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Петра Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточняется, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал.

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

12 октября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

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