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Власти Молдавии заявили о непричастности к призывам выслать посла России

Власти Молдавии заявили о непричастности к призывам выслать посла России

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Администрация президента Молдавии не выступала с инициативой об объявлении посла России Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом в субботу, 18 декабря, заявила советник главы государства Сорина Штефырца.

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Председатель комиссии по вопросам помилования администрации президента Молдавии Ион Гузун ранее в этот день предложил объявить посла РФ персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

По словам Штефырцэ, заявление Гузуна о необходимости выслать Васнецова не отражает позицию молдавского лидера Майи Санду.

Это личное мнение господина Гузуна», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

13 декабря ЦИК Приднестровья сообщила, что действующий президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский победил на прошедших 12 декабря президентских выборах главы региона, получив 79,4% голосов. На высший государственный пост претендовали Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

11 августа в Молдавии выразили надежду на построение прагматичного диалога с Россией. Санду заявила, что Кишинев готов возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру.

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