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Эксперты назвали необычный симптом штамма «Омикрон»

Британские эксперты: «Омикрон»-штамм может вызывать потерю аппетита
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Одним из необычных симптомов штамма коронавируса «Омикрон» является потеря аппетита. Об этом 18 декабря сообщает британское издание Express со ссылкой на данные исследования программы ZOE Covid Symptom.

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На основе данных приложения, отслеживающего самые частые признаки COVID-19, ученые составили список характерных «омикрон»-штамму симптомов. Выяснилось, что заболевшие чаще всего жалуются на насморк, повышенную утомляемость, частое чихание, першение в горле и головную боль.

При этом чуть реже остальных у больных встречается потеря аппетита.

В этот же день во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в 89 странах.

15 декабря сообщалось о еще одном необычном симптоме штамма «Омикрон». Как показали статистические данные из Южно-Африканской Республики, где штамм к настоящему времени стал доминирующим, у пациентов наблюдаются боли в пояснице.

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