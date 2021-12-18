Эксперты назвали необычный симптом штамма «Омикрон»

Одним из необычных симптомов штамма коронавируса «Омикрон» является потеря аппетита. Об этом 18 декабря сообщает британское издание Express со ссылкой на данные исследования программы ZOE Covid Symptom.

На основе данных приложения, отслеживающего самые частые признаки COVID-19, ученые составили список характерных «омикрон»-штамму симптомов. Выяснилось, что заболевшие чаще всего жалуются на насморк, повышенную утомляемость, частое чихание, першение в горле и головную боль.

При этом чуть реже остальных у больных встречается потеря аппетита.

В этот же день во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в 89 странах.

15 декабря сообщалось о еще одном необычном симптоме штамма «Омикрон». Как показали статистические данные из Южно-Африканской Республики, где штамм к настоящему времени стал доминирующим, у пациентов наблюдаются боли в пояснице.