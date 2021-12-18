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НМГ и «Сберинтертеймент» создали предприятие для трансляции спортивных событий

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Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и группа компаний «Сберинтертеймент» создали совместное предприятие ООО «Телеспорт груп». Оно будет приобретать права на трансляцию крупнейших международных спортивных событий на территории России. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Сберинтертеймент».

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«Доля «Сберинтертеймент» в уставном капитале новой компании составила 80%, НМГ будет владеть 20%. Планируется, что компания будет напрямую приобретать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции на территории России», — сообщили в пресс-службе.

Главой ООО «Телеспорт груп» станет Петр Макаренко — основатель и владелец АО «Телеспорт». Вместе с ним в совместное предприятие перейдет и его команда — это поможет получить максимальный эффект, считает сам Макаренко.

У АО «Телеспорт» есть права на показ Олимпийских игр 2022 и 2024 годов, а также Кубков УЕФА, чемпионата мира по футболу 2026 года, чемпионатов мира по художественной гимнастике и смешанным единоборствам.

«В партнерстве с НМГ мы сможем одновременно удовлетворить интерес зрительской аудитории к спорту как в цифровой среде, так и в традиционном формате телевизионного смотрения», — отметили в пресс-службе «Сберинтертеймента».

В НМГ считают, что совместное предприятие позволит лучше представлять спортивные события международного класса на российском рынке.

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