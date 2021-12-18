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В МЭА заявили об ожидании рекордного спроса на уголь в 2022 году

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Спрос на уголь достигнет рекордного уровня в начале 2022 года. Такие данные в субботу, 18 декабря, следуют из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).

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«В зависимости от погодных условий и экономического роста общий спрос на уголь может достичь нового исторического рекорда уже в 2022 году и остаться на таком уровне в последующие два года», — говорится в сообщении.

В МЭА полагают, что по итогам 2021 года добыча угля в мире вырастет на 4,5% — до 7,9 млрд т, что немногим ниже допандемийного уровня. При этом добыча угля в РФ в 2021 году, по прогнозам агентства, вырастет на 9% и составит 433 млн т.

По мнению аналитиков агентства, рост выработки электроэнергии из угля обусловлен быстрым восстановлением мировой экономики после кризиса и резким ростом спроса на электроэнергию, который не смогли покрыть возобновляемые источники энергии.

30 сентября стало известно о просьбе европейских производителей электроэнергии увеличить Россию поставки угля в Евросоюз, чтобы справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ.

Отмечалось, что РФ многие годы сокращала экспорт угля в Европу, так как Евросоюз закрывал угольные электростанции, сокращая вредные выбросы в атмосферу.

В мае Bloomberg сообщил, что страны «большой семерки» решили отказаться от использования угля в качестве топлива, приведя свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года. Согласно документу, страны по всему миру должны принимать меры для достижения общей цели — удержания прироста глобальной средней температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию в год.

В конце января специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) рассказали «Известиям», что уголь остается вторым по важности видом топлива для производства энергии в мире, но его доля снижается с 2014 года. Аналитики связали сокращение объемов использования угля, в частности, с инициативами по уменьшению выбросов парниковых газов.

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