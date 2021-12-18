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Бывший президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

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Бывший президент Польши Бронислав Коморовский считает, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

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«В этом случае моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр национальной обороны. Он направил этих солдат на границу, несмотря на то что они не подготовлены для замещения сотрудников пограничной стражи или полиции», — заявил бывший президент Польши в эфире радиостанции RMF FM.

Коморовский уточнил, что подобные ситуации случились и в 2000–2001 годах, когда он занимал пост министра обороны. Экс-президент Польши указал, что «публично брал на себя ответственность» при подобных инцидентах.

Ранее в этот день сообщалось, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении солдата, который сбежал в Белоруссию, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащего планируют объявить в розыск.

Накануне государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике. Уточнялось, что солдат сделал это из-за несогласия с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами.

Позднее в этот же день польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны. Оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что белорусские СМИ манипулируют бежавшим из Польши военнослужащим Эмилем Чечковым в целях пропаганды.

Как рассказал сам военнослужащий в интервью белорусскому телеканалу, он стал свидетелем того, как его сослуживцы на границе убили двух волонтеров, которые пытались помочь мигрантам.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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