Боксер Дрозд оценил победу Бабанина над камерунцем Меконго

Боксер Григорий Дрозд в субботу, 18 декабря, прокомментировал победу Максима Бабанина в бою против камерунца Оливье Дауда Меконго на турнире «Буря на Волге».

«Максим Бабанин молодец. Сделал спокойно, красиво. Как я полагаю, соперник вышел по замене в последний момент, не готовился должным образом, но в любом случае выглядел достойно. И Максим, конечно, очень технически точно подошел к бою», — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Боксер добавил, что в некоторых моментах Бабанин мог более жестко ударить соперника, но он бил его очень корректно.

«Он сделал досрочную победу, поэтому это выглядит благородно, хороший бой», — заключил Дрозд.

Бой, в котором Бабанин одержал победу над Меконго, состоялся накануне. В первом раунде камерунец в основном защищался. Бабанин уверенно чувствовал себя на ринге. Во втором раунде после мощного удара россиянина рефери принял решение остановить поединок.

Также в этом турнире Тимур Слащинин из Самары одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном. Тем не менее поведение последнего на ринге отличалось наибольшей маневренностью и осторожностью.

Денис Вильданов, известный как Большой Папа, получил травму ноги при падении, из-за чего поединок остановили, и победу присудили Максиму Щербакову (Макс Топор). В самом начале первого раунда Топор провел мощную серию ударов, в результате уверенно нокаутировал Вильданова и вышел из боя победителем.

Позднее Большой Папа рассказал, что врачи констатировали у него перелом ноги. Он подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился.

Кроме того, на ринге сразились российский боксер Эдгар Гукасян и аргентинец Рикардо Вийяльба. Россиянин одержал победу, вернув себе пояс чемпиона WBA Asia South.

Турнир в прямом эфире транслировал телеканал РЕН ТВ.