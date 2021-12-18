Синоптик предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

Низкое атмосферное давление ожидается 19 декабря в столичном регионе из-за влияния циклона. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в воскресенье давление снизится до 726–728 мм ртутного столба. На следующий день, по оценке специалиста, показатели немного повысятся и составят 730–731 мм.

Также 19 декабря в столице ожидается снег, местами сильный. В ночь на понедельник прогнозируется метель. При этом к вечеру 20 декабря столбики термометров упадут до минус 13–16 градусов, добавил метеоролог в беседе с «РИА Новости».

18 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве ожидаются рекордные морозы. По словам синоптика, в ближайшие дни ожидаются сильный ветер и обильный снегопад.

17 декабря синоптики сообщали, что в московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря. Среднесуточная температура воздуха в указанный период будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы.