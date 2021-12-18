Опубликованы кадры ДТП с автобусом в одном из дворов Саратова

В одном из дворов жилого дома в Саратове произошло ДТП. Водитель автобуса снес забор и протаранил несколько автомобилей. Видеозапись происшествия в субботу, 18 декабря, публикует «МВД Медиа».

Авария произошла в 13:23. Водитель автобуса, следовавшего из Жирновска в Саратов, не справился с управлением на спуске и допустил съезд на территорию дома на улице Новоузенской.

«Транспортное средство выехало на парковку легковых автомобилей, повредив семь припаркованных транспортных средств», — говорится в сообщении «МВД Медиа» в Telegram.

Семь пассажиров и водитель автобуса получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в этот день «Известия» публиковали видеозапись с места ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ярославской области. В ходе происшествия автобус, который вез детей на спортивные соревнования, опрокинулся в районе населенного пункта Деболовское. Водитель микроавтобуса и 12 детей доставлены в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.