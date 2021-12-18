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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с поставками кофе в Россию

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Ситуация с поставками кофе в РФ оценивается как стабильная. Об этом сообщили в субботу, 18 декабря, журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

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«Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тыс. т. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем», — уточнили сотрудники министерства.

Также в ведомстве подчеркнули, что у нескольких отечественных производителей есть свои плантации в Колумбии и Доминикане. Также в России действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе.

1 декабря мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года. Стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, по данным лондонской биржи ICE, что стало максимумом с 2011 года. Аналитики утверждают, что напряженность на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая и задержек в цепочках поставок.

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