В Латвии оценили перспективы вступления Украины в НАТО

Украина сможет присоединиться к Евросоюзу (ЕС) и Североатлантическому альянсу (НАТО), когда это будет полезно организациям. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил в интервью украинскому агентству Liga.net заместитель главы МИД Латвии Анджей Вилумсонс.

«Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что: первое — Украина готова присоединиться; второе — это принесет пользу организациям», — заявил Вилумсонс.

По его словам, эта точка пока не достигнута, однако вина лежит не на Украине.

«Вы делаете хороший прогресс во всех реформах, но есть всеобщая усталость, особенно в ЕС, относительно принятия нового члена после больших раундов расширения», — отметил дипломат, обращаясь к руководству Украины.

16 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. Глава государства указал, что генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, однако страны — члены альянса не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

10 декабря Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но «там шлагбаум», обойти который не получается.

22 сентября Зеленский отметил, что без включения в состав НАТО Украины объединение будет слабее. Он добавил, что подтверждение его словам уже можно наблюдать.

1 июня Киев создал структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.