В Турции второй раз за месяц увеличились цены на топливо в связи с падением лиры

В Турции второй раз за месяц увеличились цены на топливо. Рост спровоцировало рекордное падение курса лиры. Стоимость бензина выросла на 7%, дизеля — на 11%. С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, передает телеканал «Известия». Доллар США сейчас равен 16,41 турецкой лиры. Падение вызвало понижение Центробанком страны одной из ключевых ставок. Мера необходима для стабилизации лиры и инфляции.

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