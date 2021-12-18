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Боец Кенкерли назвал ожидаемой победу Щербакова над Вильдановым

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Победа Макса Топора (Щербакова) в поединке с Денисом Вильдановым, известным как Большой Папа, была ожидаемой. Такое мнение выразил чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли.

«То, что Топор победил, — ожидаемо было. Даже его досрочная победа была предвидимой. Он более быстр, нежели Большой Папа. Почти все бои были ожидаемы», — отметил спортсмен 18 декабря в беседе с РЕН ТВ.

Также ожидаемой для Кенкерли стала победа российского бойца Максима Бабанина, который одолел камерунца Оливье Меконго. По словам спортсмена, Бабанин настоящий профессионал.

Кроме того, специалист прокомментировал победу Эдгара Гукасяна в бою с Рикардо Вийяльбой. Спортсмену удалось вернуть себе пояс чемпиона WBA Asia South. Кенкерли указал на то, что победитель находится в хорошей форме.

Также в этом турнире Тимур Слащинин из Самары одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном.

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