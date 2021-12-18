Британский актер Том Фелтон отреагировал на скандал с Джоан Роулинг

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о «Гарри Поттере», в субботу, 18 декабря, прокомментировал скандал с автором серии романов с одноименным названием Джоан Роулинг, обвиненной в трансфобии.

«У меня нет своей позиции здесь. Я лично люблю всех. Я думаю, что если мы все будем любить друг друга, то мир будет гораздо лучше», — заявил Фелтон.

8 июня прошлого года Роулинг обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Однако она ответила возмущенным пользователям соцсетей, что знает и любит трансперсон.

Перед этим Роулинг высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жанщины? Жинщины? Жунщины?» (Wumben? Wimpund? Woomud?» — пошутила писательница.

После этого Роулинг, по ее словам, регулярно сталкивалась с угрозами физической расправы, ей также пытались подбросить самодельную взрывчатку в почтовый ящик.

22 ноября Роулинг пожаловалась на то, что накануне три незнакомца сфотографировались на фоне ее дома и выставили снимки с адресом звезды в Сеть. Она добавила, что ей неоднократно поступали угрозы убийства. Несколько раз она была вынуждена обратиться в полицию, чтобы защитить себя и своих близких.