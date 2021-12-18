Синоптик предупредил москвичей об «ультраполярном вторжении»

В Москве ожидаются рекордные морозы. Об этом сообщил в субботу, 18 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что очередной поток холодного воздуха со стороны Северного Ледовитого океана накроет столицу, а обильный снегопад может привести к пробкам на дорогах.

«С северной стороны через центр европейской части России будет идти быстрый «ныряющий» циклон. Он так называется, потому что резко меняет направление движения», — пояснил он в беседе с НСН.

По словам синоптика, ожидаются сильный ветер, метели, а затем сильно похолодает.

«Будет поступать очень холодный воздух из акватории Карского моря. Произойдет так называемое ультраполярное вторжение», — добавил эксперт.

Леус предположил, что будет побит температурный рекорд этой зимы.

«Уже в ночь на 21 декабря в столице будет обновлен температурный рекорд сезона, который составил минус 17 градусов. Погода будет очень холодной, на 10–12 градусов ниже норму. Возможно, этот период продлится около пяти дней, а может, и больше», — сказал он.

Ранее 18 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температуре значительно ниже нормы в нескольких регионах России.

Так, по словам специалиста, в Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края температура воздуха будет на 16–20 градусов ниже нормы.