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В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата

В администрации президента Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата
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Председатель комиссии по вопросам помилования администрации президента Молдавии Ион Гузун в субботу, 18 декабря, предложил объявить посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

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«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — написал Гузун в Facebook.

В свою очередь пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ заявила, что администрация главы государства не имеет отношения к призывам объявить Васнецова персоной нон грата.

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — заявила журналистам Штефырцэ.

13 декабря ЦИК Преднестровья сообщил, что действующий президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский победил на прошедших 12 декабря президентских выборах главы региона, получив 79,4% голосов. На высший государственный пост претендовали Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

11 августа в Молдавии выразили надежду на построение прагматичного диалога с Россией. Президент республики Майя Санду заявила, что Кишинев готов возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру.

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