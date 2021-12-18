Опубликовано видео с последствиями пожара на «Северной верфи» в Петербурге
В распоряжение «Известий» 18 декабря поступили кадры с последствиями пожара на строящемся корвете «Проворный» на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
На видеозаписи видно, что возгорание ликвидировано, специалисты продолжают проливку конструкций.
Ранее в этот день стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ после пожара на «Северной верфи». По данным СК, происшествие повлекло за собой причинение крупного ущерба.
Пожар на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» начался накануне около 18:00. В 22:49 огонь был локализован. По данным источника, площадь пожара составила 300 кв. м.
В результате возгорания пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Уточнялось, что при тушении пострадали двое пожарных. Позднее были названы их имена.