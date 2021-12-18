Центробанк ожидаемо жестко повысил ключевую ставку до 8,5% на 1 процентный пункт. Это решение вполне объяснимо на фоне неутихающей инфляции — 8,4% в годовом выражении по итогам ноября, а рост цен на потребительские товары вообще ушел за границу двузначных цифр — около 11%. Единственный признанный способ монетарной политики, позволяющий бороться с инфляцией, — повышение ключевой ставки (что будет, если на фоне роста цен ключевую понижать, мы сейчас наблюдаем в Турции, где национальная валюта за год обесценилась вдвое при не самой низкой ставке в 14%).

Что происходит, когда ключевая повышается? Деньги становятся дороже, кредитование — менее доступным, население начинает меньше покупать и больше сберегать, ведь проценты по депозитам тоже растут.

Это теория. Российские реалии, как всегда, не укладываются ни в одну модель — у нас особенная стать. Инфляция в РФ носит скорее немонетарный характер. В общей массе цены растут не из-за того, что случился ажиотажный спрос на фоне увеличения доходов населения (при этом рост цен в некоторых отраслях — недвижимость, к примеру — был вызван именно взрывным спросом на фоне низких ставок кредитования).

Причина инфляции в России — ее своеобразный импорт от роста цен на мировые ресурсы (в среднем стоимость сырья за 2021 год выросла вдвое). Сырье и энергоносители — это база для определения себестоимости любого товара или услуги. Увеличивается стоимость сырья — увеличивается стоимость конечного продукта, и никакая ставка тут не поможет, особенно если мы говорим о потребительских товарах первой необходимости.

Скорее всего, инфляция замедлится в неких ярких, важных для эмоциональной оценки экономики отраслях: недвижимости, автомобильной отрасли (резкий рост стоимости вкупе с удорожанием кредитов заставит отказаться от обновления автопарка), продуктах питания (открытие экономики после коронакризиса восстановит производственные и логистические цепочки, а значит, снизит издержки).

Меры ЦБ скорее призваны успокоить отношение как населения России, так и мирового сообщества к происходящему. Регулятор показывает, что видит проблему инфляции, готов решать ее традиционными способами и жестко следовать такой политике. Такая определенность привлекает инвесторов. Не стоит забывать, что за свою работу в прошлом кризисе 2014-2015 годов ЦБ РФ был признан одним из лучших центробанков мира.

Если же анализировать, как использовать рост ставки себе на пользу, стоит смотреть не только на то, что произошло сейчас, но и как ЦБ прогнозирует будущее. Нельзя исключать, что ставка будет повышена еще, а значит, и текущие доходности по депозитам — не максимум. Что делать? Выбирать краткосрочные вклады, а лучше найти способ размещения капитала, где ставка привязана к ставке ЦБ.

Решение о повышении ключевой было предсказуемо, поэтому рынок отреагировал на него достаточно неярко.

Что даст повышение ставки и к чему готовиться? Главная мысль, которая сейчас должна быть у любого человека, заключается в том, что его деньгам следует работать. Самая плохая инвестиция — это деньги под подушкой. Рублевая инфляция 8,4%, но и долларовая не отстает, по данным ФРС США она составляет 6,8%. Поэтому ваши деньги должны обязательно быть вложены в какие-то активы, если у вас нет необходимости срочных трат.

Стоит обратить внимание на российские государственные и корпоративные облигации. В этом году ОФЗ находились под серьезным давлением из-за ожидания роста ставки (которое реализовалось в удвоении от 4,25% до 8,5%). Все же сейчас видится, что ключевая скорее близка к локальным максимумам, а значит, стоимость облигаций при прочих равных будет постепенно восстанавливаться.

Успешность других инвестиций, например, в акции российских компаний в большей степени зависит не от стоимости денег, а от способности компаний генерировать прибыль. Большинство российских фирм — экспортеры, их прибыль зависит от уровня, скорее, мировых цен на сырье и энергоносители, чем от внутренней инфляции и покупательской способности населения.

Главный вывод, который стоит сделать — рост инфляции и повышение ставки — это внешние факторы, которые заставляют каждого принимать более взвешенные и при этом более быстрые решения по поводу своего капитала. Скорость обесценивания денег выросла, и фраза «время — деньги» как никогда актуальна. Не бросайте свои активы на самотек, не храните их под кроватью, а старайтесь найти подходящий для вас по уровню риска и доходности способ размещения капитала.

Автор — директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций»

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