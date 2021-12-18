Мосты в Астраханской области отремонтируют в рамках федерального проекта

Мосты в Астраханской области будут ремонтировать на средства из бюджета РФ. Об этом стало известно во время встречи главы региона Игоря Бабушкина с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

По его словам, 160 мостов из 313 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. 15 объектов уже включены в федеральный проект «Мосты и путепроводы», пишет «Астрахань 24».

«Первые 15 мостов в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» мы уже законтрактовали и начинаем ремонт», — сказал Игорь Бабушкин.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Астраханской области обновили более 134 км дорог. На эти цели было выделено 2,32 млрд рублей, из них 440 млн направили из бюджета РФ. Подрядчики привели в порядок 14 участков на региональных трассах и 11 — на дорогах местного значения. В этом году отремонтировали 11,8 км городских магистралей и 122,9 км трасс. На региональных участках установили более 1,5 тыс. дорожных знаков, около 7 тыс. м ограждения и более 4,5 тыс. сигнальных столбиков.