В Париже отменили новогодний фейерверк и праздничное шоу из-за штамма «Омикрон»

Власти Парижа отменили проведение 31 декабря на Елисейских Полях новогодних мероприятий. Об этом сообщает в субботу, 18 декабря, телеканал BFM TV.

«Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал BFMTV добавил со ссылкой на мэрию, что будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу.

Накануне, в пятницу, премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал жителей избегать массовых собраний на праздники ввиду пятой волны эпидемии коронавируса в стране. По его словам, в ночь на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах и призовут местные власти отказаться от проведения больших собраний, фейерверков и концертов.

15 декабря сообщалось, что в России, в Тюмени ограничат вход на открытие главной новогодней елки.

12 ноября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране более строгих мер по борьбе с коронавирусом на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19. Ожидается, что новые меры сократят распространение коронавируса на 20%.

Согласно новому распоряжению, с вечера субботы, 13 ноября, большинство жителей страны будут переведены на удаленную работу. Магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут закрываться в 18:00, кафе и рестораны — в 20:00.