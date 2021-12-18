Три самолета Минобороны с россиянами вылетели из Кабула
Три самолета военно-транспортной авиации Минобороны России вылетели из Кабула. На борту находятся около 200 граждан РФ, Киргизии и Афганистана. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщило Минобороны РФ.
«Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении ведомства.
На борту самолетов Ил-76 находятся также афганские студенты, обучающиеся в России.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что самолеты Ил-76 доставили в афганскую столицу гуманитарную помощь в объеме 36 т. Операция по предоставлению гумпомощи была организована российским министром обороны Сергеем Шойгу.
2 декабря три самолета с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились на аэродроме Чкаловский. Эта эвакуация стала третьей по счету. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезли более 380 граждан, в числе которых жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.
Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.