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Тимура Батрутдинова госпитализировали с COVID-19

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Российский артист комедийного жанра Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что у мужчины поражение легких. Состояние 43-летнего комика средней тяжести.

По предварительным данным, артист около недели лечился дома.

Однако самостоятельное лечение не помогло, состояние ухудшилось и Батрутдинова направили в одну из больниц Москвы.

19 ноября стало известно, что российского певца Александра Серова выписали из больницы после лечения COVID-19. Артист пробыл в клинике больше месяца. Врачи зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски.

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