Тимура Батрутдинова госпитализировали с COVID-19
Российский артист комедийного жанра Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что у мужчины поражение легких. Состояние 43-летнего комика средней тяжести.
По предварительным данным, артист около недели лечился дома.
Однако самостоятельное лечение не помогло, состояние ухудшилось и Батрутдинова направили в одну из больниц Москвы.
19 ноября стало известно, что российского певца Александра Серова выписали из больницы после лечения COVID-19. Артист пробыл в клинике больше месяца. Врачи зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски.