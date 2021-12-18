Современный сельский кинозал открыли в Тамбовской области

В Доме культуры села Новоникольское Мичуринского района Тамбовской области открыли современный 3D-кинозал. На средства гранта от Фонда кино в размере 5 млн рублей там установили современное оборудование: систему многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран, 3D-систему, сервер воспроизведения, билетный программно-аппаратный комплекс.

За счет бюджета администрации Мичуринского района был проведен текущий ремонт здания Новоникольского Дома культуры, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Это четвертый по счету 3D-кинозал, открытый в регионе в этом году. Еще один до конца декабря заработает в Ржаксинском районе. До 2024 года планируется открыть кинотеатры еще в семи муниципальных образованиях.

Ранее, в декабре, в здании Дома культуры села Хитрово Рассказовского района Тамбовской области открылась модельная сельская библиотека. Более 850 местных жителей смогут оценить не только дизайнерский ремонт, но и новые возможности учреждения. В частности, для посетителей с ограниченными возможностями здоровья закуплен тифлофлешплеер с набором «говорящих книг», электронная лупа. Появились издания с дополненной реальностью — энциклопедии и атласы в 4D-формате. В сельской модельной библиотеке теперь есть робот Маша. Искусственный интеллект умеет говорить, читать вслух аудиокниги, проводить экскурсии и т. д.