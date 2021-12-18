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Россияне рассказали об отношении к деньгам в семье

Исследование: Каждая четвертая семья в России регулярно ссорится из-за денег
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В России каждая четвертая семья регулярно ссорится из-за денег. Супруги ругаются из-за несогласия с тратами партнера и разных финансовых целей. Об этом в субботу, 18 декабря, следует из результатов исследования аналитического центра университета «Синергия».

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Как показало исследование, проведенное среди состоящих в браке людей, 41% семей ведут совместный бюджет.

«Около 48% участников опроса заявили, что они никогда или почти никогда не ссорятся со своей второй половинкой из-за финансовых вопросов. У 25% пар подобные конфликты случаются редко, у 19% — довольно часто, а у 8% — очень часто», — говорится в результатах исследования, которые приводит «РИА Новости».

Среди поводов для конфликтов — несогласие партнера с тратами другого (36%), недостаточный уровень заработной платы у одного из супругов (25%), наличие разных финансовых целей (24%) и тайные накопления (4%).

Респонденты рассказали, что готовы были бы расстаться с супругом из-за регулярных конфликтов из-за денег (35%). При этом 32% опрошенных считают, что финансы могут быть только одной из нескольких причин расставания, еще 33% опрошенных не допускают развода из-за финансовых споров.

Исследование показало, что 65% россиян планируют семейный бюджет, большая часть из них (54%) составляют план на месяц вперед.

Ранее, 17 декабря, опрос «СберСтрахования» показал, что большинство россиян считают, что вступать в брак лучше всего в 24-летнем возрасте, а детей должно быть двое. При этом мнения разнятся в зависимости от региона. Так, лучшим возрастом создания семьи жители Самары называют 21 год, а Москвы и Красноярска — 25–26 лет. Большинство россиян полагают, что в семье должно быть минимум двое детей, но в Томске и Махачкале склоняются к тому, что лучше трое.

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