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Иностранцам запретили перевозить пассажиров в Тюменской области

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В Тюменской области иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

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«Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — сообщается в документе. Постановление вступает в силу с 1 января, пишет ИА «Ура.ру».

Запрет действует в отношении мигрантов, обладающих патентом. Предприятиям дали время до 1 марта 2022 года, чтобы они отрегулировали состав работников.

В ноябре Совет Федерации обсудил законопроект о такси и разослал представителям отрасли свои рекомендации. Среди прочего политики просят Минтранс обратить особое внимание на «природу агрегатора такси как цифровой технологической платформы, деятельность которого осуществляется не только с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но и с использованием приложений для мобильных устройств», и установить регулирование деятельности агрегаторов на федеральном уровне, создав федеральный реестр агрегаторов такси. Ответственность за жизнь, здоровье и имущество предлагается разграничить между агрегатором, водителем и таксопарком.

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