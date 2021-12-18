Поклонники Драко Малфоя встретили актера Фелтона бурными овациями на фестивале в Москве

Поклонники британского актера Тома Фелтона, сыгравшего роль Драко Малфоя в фильме «Гарри Поттер», встретили его криками и бурными овациями в Москве, куда артист прибыл для участия в фестивале Bubble Comics Con.

На видеозаписи с мероприятия можно увидеть, как Фелтон выходит на сцену под шумное одобрение аудитории.

Перед тем, как встретиться с кумиром, поклонники актера выстроились в огромную очередь.

Накануне стало известно, что мошенники придумали схему обмана россиян с продажей несуществующих билетов на автограф-сессию Фелтона. Сообщение о продаже билетов увидела в соцсети «ВКонтакте» одна из поклонниц Фелтона. Девушка сразу заподозрила неладное и начала выяснять подробности о мероприятии. Оказалось, что за билет на «фотосессию» с артистом мошенники требуют 7 тыс. рублей. Россиянка незамедлительно обратилась в полицию, после чего правоохранители начали проверку.

Как рассказала одна из поклонниц Фелтона, она дважды переводила деньги разным мошенникам, надеясь встретиться с актером.

Фестиваль кино, игр и комиксов Bubble Comics Con проходит в московском выставочном комплексе «Экспоцентр». Актер Фелтон стал специальным гостем мероприятия. Звезда «Гарри Поттера» примет участие в двух днях фестиваля, ответит на вопросы поклонников, а также проведет автограф-сессии.