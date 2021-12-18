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В МВД рассказали о сбое в федеральной информационной системе ГИБДД
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В МВД рассказали о сбое в федеральной информационной системе ГИБДД

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В работе системы Госавтоинспекции России в субботу, 18 декабря, произошли единичные неполадки, связанные с техническим сбоем. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

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«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — указано в публикации.

В результате сбоя региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Также был ограничен доступ к сведениям о штрафах за нарушения правила дорожного движения (ПДД).

«В настоящее время технические специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя. Подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования. МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о масштабном сбое в федеральной информационной системе ГИБДД. Уточнялось, что из-за сбоя не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений.

22 ноября сообщалось о неполадках в работе системы проверки штрафов за нарушение на сайте ГИБДД России. При попытке проверить наличие неуплаченных штрафов появлялась ошибка.

14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД. Согласно распоряжению лидера, в стране появится возможность штрафовать за нарушения правил ПДД на основе фото и видео, которые получают через специальное мобильное приложение.

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