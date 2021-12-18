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На Москву надвигается снегопад

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В Москве в ночь на воскресенье ожидается снегопад и гололед. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

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«В период с 22:00 мск 18 декабря до 10:00 19 декабря по городу Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Специалисты департамента рекомендуют в целях безопасности не находиться вблизи линий электропередачи, выбирать не скользящую обувь, а автомобилистам — соблюдать скоростной режим.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

17 декабря синоптики сообщали, что в Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря. По словам специалистов, с 00:00 20 декабря до 24:00 25 декабря на территории города ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

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