Пенсионер погиб в результате наезда снегоуборочной машины в Казани

В Казани трактор, убиравший снег, переехал пожилого мужчину, в результате чего тот скончался. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает телеканал «Татарстан-24».

По его данным, трагедия произошла прошлой ночью рядом с вокзалом на улице Воровского. Водитель снегоуборочной машины рассказал, что мужчина появился незаметно, когда трактор двигался задним ходом.

Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

В марте в городе Зея Амурской области водитель снегоуборочной машины наехал на семилетнего ребенка. Девочка была госпитализирована с телесными повреждениями в реанимационное отделение местной больницы. Было возбуждено уголовное дело.