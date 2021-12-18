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Фанаты актера Фелтона выстроились в очередь ради встречи с ним в Москве

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Фанаты британского актера Тома Фелтона, известного по роли Драко Малфоя в фильме «Гарри Поттер», приехали на автограф-сессию с кумиром в московский Экспоцентр, где проходит фестиваль поп-культуры, комиксов, кино, игр и косплея Bubble Comics Con.

Фестиваль будет длиться два дня — 18–19 декабря. В программу мероприятия включена автограф-сессия с Фелтоном.

Поклонницы тщательно готовились к встрече с актером. Так, одна из них приехала на автограф-сессию в образе королевы подземного мира.

«Шила сама, маску сделали из пластика», — рассказала она о том, как шла подготовка к встрече с Фелтоном.

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Другая фанатка появилась с совой, которую изначально многие приняли за живую, но позже поняли, что птица игрушечная.

Еще одна девушка, которую зовут Мария, записала обращение к Фелтону, в котором сообщила, что так же, как и ее подруга, обожает его. Кроме того, она попросила актера о личной встрече.

«Мне всегда нравился в «Гарри Поттере» именно Драко Малфой. Мы бы очень хотели увидеться с тобой на Comics Con, потому что это самое большое желание моей подруги», — заявила она.

Накануне, 17 декабря, в преддверии приезда Фелтона в Москву, мошенники придумали схему обмана россиян с продажей несуществующих билетов на автограф-сессию с ним.

Сообщение о продаже билетов увидела в соцсети «ВКонтакте» одна из поклонниц Фелтона. Девушка сразу заподозрила неладное и начала выяснять подробности о мероприятии. Оказалось, что за билет на «фотосессию» с Малфоем мошенники требуют 7 тыс. рублей.

Россиянка незамедлительно обратилась в полицию и сообщила правоохранителям о происходящем. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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