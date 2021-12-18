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В МИД оценили эффект вводимых Западом санкций против России

Рябков о вводимых Западом санкциях: прочитали, испортили глаза — вот и весь эффект
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Власти России привыкли к санкционной политике Запада, весь эффект от вводимых ограничений сводится к «испорченным глазам» после их чтения. Такое заявление в субботу, 18 декабря, сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мы сталкиваемся с этим постоянно. Понятно, что мы привыкли, адаптировались. Я не хочу как бы вышучивать то, что происходит, потому что это все не очень хорошие явления. Заданность вот такая, запрограммированность действий западного сообщества в разных форматах на российском направлении, она просто бьет в глаза», — сказал он в беседе с «Интерфакс».

По словам замминистра, наивны те, кто рассчитывает на возможность для России рассмотреть требования, выдвигаемые Западом. Как убежден Рябков, ничего не стоят заявления западных партнеров о готовности выстраивать конструктивные отношения с РФ, если Москва будет делать то, на чем они настаивают.

«То есть по-разному это формулируется, в наиболее таком сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, — выбор за Россией. <...> Да, окей, прочитали еще раз, испортили глаза от этого чтения еще больше, не более того — вот весь эффект», — резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее в этот день Рябков заявил, что власти США не готовы отказаться от собственных шаблонов, чтобы улучшить отношения с Россией. По его словам, такой ситуации, как в нынешних отношениях Москвы и Вашингтона, никогда не было.

7 декабря состоялся онлайн-саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В ходе беседы президент США сообщил о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину».

Как отметил российский лидер, заявления Вашингтона о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов, являются попыткой сдержать развитие России. Также глава государства указал, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.

До этого, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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