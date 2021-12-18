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На Украине зарегистрировали первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса

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На Украине зарегистрирован первый случай заболевания «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Центр общественного здоровья Украины в ночь на субботу подтвердил первый в стране случай «Омикрона», который был выявлен у пациента, недавно вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов.

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«Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц», — отметил Ляшко.

Также министр призвал украинцев вакцинироваться, соблюдать установленные антиковидные правила безопасности, а, кроме того, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где доминирует циркуляция штамма «Омикрон».

Ранее 18 декабря сообщалось, что в стране снизилась суточная заболеваемость СOVID-19. По данным минздрава страны, в субботу было зафиксировано 7 503 новых случая заболевания, выздоровели 18 534 человека, 328 умерли.

15 декабря было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

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