Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Китаянка Алимхан Сейти умерла на 136-м году жизни. Об этом сообщает в субботу, 18 декабря, агентство Синьхуа.

По его данным, гражданка Китая, проживавшая в округе Кашгар Синьцзян, Уйгурского автономного района, вела достаточно активный образ жизни. Она занималась домашним хозяйством, причем обходилась практически без посторонней помощи. Также китаянка регулярно совершала прогулки и, несмотря на преклонный возраст, помогала внукам ухаживать за правнуками.

Уточняется, что поселок Кумушерик, где проживала Сейти, известен в стране как уголок долгожителей — здесь много пожилых людей, которым больше 90 лет.

Отмечается, что власти делают все возможное для того, чтобы поддерживать в поселке высокую продолжительность жизни — правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.

24 июня 107-летняя Рене Гловер, которая считается самой старой женщиной в Дарлингтоне, графство Дарем (Англия), рассказала о своем секрете долголетия. По ее словам, для этого нужно пить 13 чашек чая в день.

В 2020 году в России численность долгожителей увеличилась на 6,5%, достигнув рекорда в 785,2 тыс. человек. Максимальный рост был зафиксирован в группе 100 лет и старше — почти 33%.