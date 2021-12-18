Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличат до 85 тыс. рублей
В России не облагаемый налогом доход по вкладам увеличат до 85 тыс. рублей. Мера касается депозитов в банке на сумму более ₽1 млн. С начала 2021 года налог на доход со вкладов — 13%, сообщает телеканал «Известия». Уплатить нужно с суммы, полученной от банка за год. Впервые налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2022 года.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.