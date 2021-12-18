Власти Ярославской области рассказали о состоянии попавших в ДТП детей

Большинство детей, находившихся в автобусе, который попал в ДТП с участием грузовоза в Ярославской области, врачи отпустили домой. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает врио губернатора Михаил Евраев.

«Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали и после осмотра медиками отпущены домой», — написал он в Instagram.

По словам Евраева, травмы получили две девочки, из них в больнице остается только одна.

«Одну из девочек врачи детской областной больницы уже отпустили домой. Вторая останется пока под наблюдением. В эту больницу доставлен еще один ребенок, мальчик. Сейчас он проходит обследование. У врачей его состояние также не вызывает опасений», — уточнил врио губернатора.

Водитель автобуса доставлен в Соловьевскую больницу в Ярославле.

ДТП произошло ранним утром 18 декабря на 193 км трассы «Холмогоры» в Ростовском районе. Как уточнили в региональном главном управлении МВД, при движении у грузового автомобиля рассыпались бревна, что привело к аварии с участием микроавтобуса, в котором ехали на соревнования дети. По некоторой информации, груз рассыпался из-за того, что у «КамАЗа» отцепился прицеп.

Как стало известно, автобус вез юных спортсменов из ростовского ФСК «Самбо XXI век» на соревнования в подмосковный Солнечногорск. В автомобиле находились 14 детей в возрасте от восьми до 16 лет, пятеро взрослых и водитель. По предварительным данным, мужчина сломал руку.

В СУ СК РФ по Ярославской области сообщили об организации проверки по факту происшествия.