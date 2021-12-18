Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Арестованный в Чехии по запросу Киева россиянин попросил помощи РФ
Мир
Украинские хлебопекари потерпят убытки из-за возросшей стоимости газа
Общество
Уголовное дело возбудили после пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Мир
Рябков заявил о необходимости в исключительно двусторонних переговорах с США
Мир
МИД указал на нежелание США отказаться от шаблонов в отношениях с РФ
Мир
В США вновь провалились испытания гиперзвуковой ракеты
Мир
В Южной Корее по ошибке 7-месячного ребенка привили от COVID-19 вместо гриппа
Экономика
Не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тыс. рублей в 2022 году
Мир
Число случаев госпитализации с COVID-19 в ЮАР снизилось
Общество
Депутат Милонов предложил сделать новогодние подарки некоторым семьям

Власти Ярославской области рассказали о состоянии попавших в ДТП детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство детей, находившихся в автобусе, который попал в ДТП с участием грузовоза в Ярославской области, врачи отпустили домой. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает врио губернатора Михаил Евраев.

Берегись пешехода: зачем подростки бросаются под колеса автомобилей
Юные россияне рискуют жизнью из-за соцсетей

«Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали и после осмотра медиками отпущены домой», — написал он в Instagram.

По словам Евраева, травмы получили две девочки, из них в больнице остается только одна.

«Одну из девочек врачи детской областной больницы уже отпустили домой. Вторая останется пока под наблюдением. В эту больницу доставлен еще один ребенок, мальчик. Сейчас он проходит обследование. У врачей его состояние также не вызывает опасений», — уточнил врио губернатора.

Водитель автобуса доставлен в Соловьевскую больницу в Ярославле.

ДТП произошло ранним утром 18 декабря на 193 км трассы «Холмогоры» в Ростовском районе. Как уточнили в региональном главном управлении МВД, при движении у грузового автомобиля рассыпались бревна, что привело к аварии с участием микроавтобуса, в котором ехали на соревнования дети. По некоторой информации, груз рассыпался из-за того, что у «КамАЗа» отцепился прицеп.

Как стало известно, автобус вез юных спортсменов из ростовского ФСК «Самбо XXI век» на соревнования в подмосковный Солнечногорск. В автомобиле находились 14 детей в возрасте от восьми до 16 лет, пятеро взрослых и водитель. По предварительным данным, мужчина сломал руку.

В СУ СК РФ по Ярославской области сообщили об организации проверки по факту происшествия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021