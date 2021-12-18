В России за сутки зарегистрировали 27 434 случая коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 434 новых случая коронавируса. Об этом заявил в субботу, 18 декабря, в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2283) Санкт-Петербурге (1997) и Подмосковье (1683).

Всего на сегодняшний день в РФ выявили 10 186 823 случая коронавируса. Зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

Ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщала, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В тот же день Голикова заявила, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от COVID-19 перед новогодними праздниками. Она отметила, что празднования не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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