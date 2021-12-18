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Синоптик рассказал о температуре значительно ниже нормы в нескольких регионах РФ

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Температура значительно ниже нормы ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, по словам специалиста, в Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края температура воздуха будет на 16–20 градусов ниже нормы.

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По его словам, такие морозы обусловлены холодными воздушными массами из приполярных регионов. Если говорить о Европейской России, то воздух будет поступать даже не с Баренцева моря, как обычно, а с Таймыра, уточнил Вильфанд.

«С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России», — добавил он.

Ученый отметил, что отклонения температур в 15–20 градусов ниже нормы будут наблюдаться на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Вильфанд уточнил, что также температура будет ниже нормы в Ненецком автономном округе и Архангельской области до 22 декабря, в Карелии и Коми.

«В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7–14 градусов ниже нормы», — добавил специалист.

Синоптик отметил, что морозы придут и в Центральный округ России, а также в Черноземье. По его словам, холодная погода ожидается в Волгоградской области, где будет до –22 градусов, на севере Ростовской области — до –16 градусов.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в Москве до 20 декабря продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Также в этот день синоптики отметили, что 18 декабря в столице ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза. А в Московской области температура воздуха составит от –6 до –1 градуса в дневное время суток и до 7 градусов мороза — в ночное. Ожидается западный ветер, скорость которого будет достигать 5–10 м/с.

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