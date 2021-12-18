Арестованный в Чехии по запросу Киева россиянин попросил помощи РФ

Россиянин Александр Франчетти, арестованный в Чехии на основании выданного Украиной международного ордера, испытывает проблемы со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала его гражданская жена Светлана.

По ее словам, у мужчины наблюдаются проблемы с сердцем и зрением. Она передала журналистам обращение арестованного к властям России.

«Этим заявлением я хочу обратить внимание на эту ситуацию международных правовых организаций. А еще попросить руководство нашей страны, Российской Федерации, чтобы они нашли необходимые конструктивные слова для Чешской Республики, на которые она отреагирует, начнет немедленное расследование этой фальсификации и освободит меня из незаконного заключения», — подчеркнул Франчетти в своем послании.

Он уточнил, что чешская прокуратура передала ему «сообщение о подозрении от украинской стороны». Как убежден мужчина, данный документ является «абсолютной фальшивкой», так как в нем изменены места действий и хронология событий, а также фигурируют недостоверные данные.

«Создается впечатление, что этот документ был создан подростком, который решил разыграть своих умственно не созревших друзей», — указал подозреваемый.

Супруга Франчетти рассказала, что за время ареста россиянин похудел на 12 кг, состояние здоровья серьезно ухудшилось, он находился в предынсультном состоянии.

Как сообщается на сайте министерства внутренних дел Украины, Франчетти объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления по ст. 260 Уголовного кодекса (участие в незаконных вооруженных формированиях).

В конце сентября директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Москва ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения Франчетти. Россия также рассчитывает, что Прага не допустит политизации этого дела в угоду Киеву. Он подчеркнул, что посольство России в Праге находится в плотном контакте с Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками.

Россиянин был задержан 12 сентября в пражском аэропорту на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Чехия не проинформировала РФ о задержании россиянина и о предъявленных ему обвинениях.

14 сентября чешский суд взял Франчетти под стражу. По словам стороны защиты, Франчетти грозит тюремное заключение сроком от двух до восьми лет на Украине. Отмечалось, что его разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в организациях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер» (ст. 260 УК Украины).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что в России ждут получения ответов на запросы о причинах и мотивах задержания Франчетти.