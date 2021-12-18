Испытания гиперзвукового оружия США закончились неудачей в третий раз

Испытания гиперзвукового оружия США провалились трижды подряд. Прототип ракеты не отделился от бомбардировщика B-52. Причины произошедшего неизвестны, их выясняют специалисты. Очередная неудача может повлиять на проект Air-Launched Rapid Response Weapon, передает телеканал «Известия». Провалом испытаний недовольны в армии и конгрессе.

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