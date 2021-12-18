В Южной Корее по ошибке 7-месячного ребенка привили от COVID-19 вместо гриппа

В Южной Корее 7-месячный ребенок по ошибке был привит вакциной от COVID-19 вместо гриппа. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает информационное агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города Соннам.

Отмечается, что ребенку, как выяснилось, была введена доза вакцины Moderna от коронавируса, которая ориентирована на вакцинацию взрослых людей. По данным агентства, в данном случае, она предназначалась для матери малыша.

Как передает агентство, ошибка была допущена медиками 29 сентября. Тогда ребенка поместили в больницу на пять дней, но никаких побочных эффектов у него выявлено не было. В то же время родители ребенка подали в суд на педиатра, требуя компенсацию за ошибочную инъекцию.

16 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности победы COVID-19 только вакцинами. По его словам, Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Да, они предотвращают госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, замедляют распространение вируса, однако заболеваемость не спадает

Он отметил, что продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также «самоуспокоением».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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