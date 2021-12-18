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Как прошел турнир «Буря на Волге». Главное

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Российский боксер Эдгар Гукасян одержал победу в поединке с аргентинцем Рикардо Вийяльбой на турнире «Буря на Волге». Об этом сообщает в субботу, 18 декабря, РЕН ТВ.

Гукасян пытался вернуть пояс чемпиона WBA Asia South, который уступил в прошлом поединке с аргентинским боксером. В этот раз в начале борьбы соперники состязались осторожно, но до конца бой довести не удалось. После серии ударов Гукасяна поединок пришлось остановить — у Вийяльбы заподозрили травму руки.

В рамках турнира, который в прямом эфире транслировал телеканал РЕН ТВ, были показаны и другие поединки. Так, в одном из них самарец Тимур Слащинин сумел с трудом одолеть камерунца Тайсона Дижона. Исход борьбы пришлось решать судьям, так как боксеры продержались все три раунда.

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Дижон был маневреннее и старался не поддаваться ударам Слащинина, однако перехватить инициативу у оппонента ему не удалось. В свою очередь, россиянин прессинговал соперника вплоть до третьего раунда. Только в последнем отрезке борьбы он начал пропускать жесткие удары, от которых камерунца повело. Тем не менее, он сумел продержаться до конца.

У еще одного российского боксера Максима Бабанина возникло меньше трудностей в поединке с Оливье Даудом Меконго. Россиянин выиграл техническим нокаутом.

Бойцы Максим Щербаков и Денис Вильданов были готовы устроить яркую схватку. Перед боем они даже затеяли драку на пресс-конференции, а во время тренировки Вильданов порвал канаты. Во время боя Вильданов получил травму ноги при падении, из-за чего поединок остановили и победу присудили Щербакову. По предварительной информации, у Вильданова — вывих.

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