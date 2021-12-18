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Число случаев госпитализации с COVID-19 в ЮАР снизилось
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Число случаев госпитализации с COVID-19 в ЮАР снизилось

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Минздрав ЮАР сообщил о снижении числа госпитализаций с коронавирусом, после того как «Омикрон»-штамм стал доминирующим в стране. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

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И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

По его данным, по итогам второй недели новой волны COVID-19 были госпитализированы только 1,7% пациентов. При этом во времена доминирования «Дельты» показатель за такой же период достигал 19%.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что в стране проходит четвертая волна коронавирусной инфекции.

16 декабря главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад. По его словам, распространение нового штамма коронавируса достигнет пика в ближайшее время, но удвоение темпов заражения скоро замедлится, подчеркнул он.

В тот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

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