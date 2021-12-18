Депутат Милонов предложил сделать новогодние подарки некоторым семьям

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать «новогоднюю социальную корзину» для российских семей, испытывающих финансовые трудности. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает RT.

Отмечается, что об этом он написал в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение «новогодней социальной корзины», — говорится в обращении.

По словам Милонова, государство могло бы вручать таким семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор всего того, что необходимо для встречи Нового года или Рождества — небольшая искусственная ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной елки.

«Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей», — сказал депутат.

Также он добавил, что эта мера повысит эффективность действий в сфере поддержки института семьи и деторождения.

11 декабря правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вместе с тем в правительстве напомнили, что ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента РФ с 1 июля. Получать данные выплаты могут матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка.

В среднем по России он составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.