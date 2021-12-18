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Пьяный за рулем устроил погоню с ДТП в Екатеринбурге

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Пьяный лихач, уходя от погони в Екатеринбурге, налетел на бордюр и несколько раз перевернулся. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

С камеры регистратора машины ДПС видно, как проходила погоня за каршеринговым автомобилем, за рулем которого находился нетрезвый 20-летний парень.

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Полицейский сначала вышел на проезжую часть, чтобы остановить Volkswagen, который мчался со скорость 160 км/ч, но тот проехал мимо. Тогда инспектор сел в машину и началась погоня.

Водитель ехал, не сбавляя скорости, и на красный свет, и мимо перекрестков. На крутом повороте он не справился с управлением и налетел на бордюр. От удара машину подбросило и шесть раз перевернуло. Сам водитель остался цел, а его непристегнутый 19-летний пассажир госпитализирован.

«Полицейские на месте ДТП провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, по результатам которого установлено алкогольное опьянение — 0,495 мг/л в выдыхаемом воздухе», — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга порталу E1.ru.

17 декабря в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Предполагается, что мера составит до двух лет тюремного заключения.

Ранее в этот день первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин сообщил, что правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о введении уголовной ответственности для лихачей за злостное нарушение правил дорожного движения.

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