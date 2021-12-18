В Москве до 20 декабря продлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с гололедом. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщается на сайте учреждения.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, предупреждение о гололедице останется в силе до 06:00 мск 20 декабря.

Также отмечается, что до этого предупреждение о гололеде в Москве и Московской области действовало до 23:00 мск четверга, 16 декабря.

Ранее, 18 декабря, синоптики рассказали о погоде в Москве на субботу. Как отметили специалисты, облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ожидают жителей столицы в субботу, 18 декабря.

В Московской области температура воздуха составит от –6 до –1 градуса в дневное время суток и до 7 градусов мороза — в ночное. Ожидается западный ветер, скорость которого будет достигать 5–10 м/с.