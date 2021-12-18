Проект европейской безопасности от РФ признали доказательством стремления к миру

Проект взаимных гарантий безопасности в Европе, предложенный Россией, показывает, кто действительно стремится к миру. Такое заявление сделал координатор американской Объединенной национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо в субботу, 18 декабря.

«Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США», — рассказал он «РИА Новости».

При этом он отметил, что российская инициатива всё равно не снизит подогреваемую Штатами напряженность.

«Однако из-за контролируемых корпоративных медиа большинство людей в США никогда не услышат об этом предложении», — посетовал Ломбардо.

17 декабря Белый дом сообщил, что США собираются дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Отмечается, что в НАТО пытаются определить, являются ли предложения РФ первым шагом в переговорах или заведомо неприемлемыми требованиями.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.