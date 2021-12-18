Соединенные Штаты «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — рассказал Кива Telegraf в четверг, 16 декабря.

Он отметил, что США, приведя к власти в Киеве своих подчиненных, не могли не считаться с Москвой, у которой в регионе были свои стратегические задачи.

«Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — заявил политик.

По его словам, именно поэтому временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов вывел подконтрольные Киеву войска с полуострова.

3 декабря научный сотрудник НАТО Мария Снеговая заявила, что Украина в 2014 году потеряла Крым из-за большого желания вступить в Евросоюз. По ее словам, очерченная Россией «красная линия» семь лет назад не была связана с вероятным вступлением Киева в Атлантический альянс.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.