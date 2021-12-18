Автомобиль сбил в Омске двух перебегавших дорогу мужчин

Автомобиль сбил двух перебегавших дорогу на красный свет светофора пешеходов в Омске, один из них погиб. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

Сообщается, что наезд на мигающий зеленый-желтый совершил 22-летний водитель автомобиля Honda, инцидент произошел возле дома №12 по Сибирскому проспекту.

Один мужчина умер в машине скорой помощи, второй находится в больнице с тяжелыми повреждениями.

«Я помогал в скорую бедолаг грузить. Один переломанный был — прямо ноги пополам, но еще дышал четко, второй — не могу сказать у него изо рта кровищи вылилось литра полтора , но что-то еще похрипывал, хотя сначала признаков жизни вообще не подавал», — рассказал очевидец телеканалу РЕН ТВ.

Полиция устанавливает детали произошедшего.

28 октября автомобилист в Екатеринбурге совершил наезд на женщину с девятилетним ребенком, которые перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они пересекали проезжую часть, при этом обзор им перекрыли автомобили, которые остановились у перехода, чтобы пропустить пешеходов. Затем незатормозивший перед зеброй Nissan совершил на них наезд.